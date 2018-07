Trudeau lacht met premier Michel

De beelden van de Canadese premier Trudeau die zijn collega en ‘boezemvriend’ premier Michel gewoon voorbij wandelt om eerst uitbundig diens vriendin Amélie Derbaudrenghien te begroeten. De gepasseerde premier kan het grapje wel waarderen en slaat zijn collega joviaal op de schouder.

Het is geen geheim dat Michel en Trudeau het goed met elkaar kunnen vinden. Vorig jaar tijdens een staatsbezoek van Michel en zijn vriendin, leek er sprake te zijn van een ware ‘bromance’, tussen beide premiers:

Inmiddels ligt Trudeau in eigen land onder vuur nadat bleek dat hij achttien jaar geleden tijdens een muziekfestival in British Columbia, een journaliste zou hebben betast. De volgende dag bood hij wel direct zijn excuses aan de vrouw aan. Dat bevestigt de journaliste in kwestie, die verder weigert commentaar te geven.