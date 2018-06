In het Amerikaanse Alabama heeft de brandweer een zeven weken oude dove puppy gered uit een put. Het diertje was er meer dan 30 uren geleden in de vijftien meter diepe put gesukkeld en raakte er op eigen kracht niet uit. Het was ook voor de brandweer een huzarenstukje om Toffee te reden. Maar het emotioneel weerzien tussen de hond en haar baasje maakte alles goed.