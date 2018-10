Theresa May danst het podium op

De Britse premier Theresa May doet het weer… Op het congres van de Conservatieven kwam ze op de muziek van ‘Dancing Queen’ van ABBA het podium op en toonde opnieuw haar beste danskunsten aan de wereld. In augustus gingen beelden van een dansende May in Afrika de wereld rond.

May lijkt de brexitcrisis te overleven. Ze speecht deze namiddag op het congres van de Conservatieven. Tegenstanders binnen haar partij zoals ex-minister Boris Johnson vroegen haar ontslag. Maar May blijft op post.

Ze wil verder werken aan een deal over de brexit, zegt ze: “Als we samenwerken dan is er geen grens aan wat we kunnen bereiken. Onze toekomst is in onze handen.”

Bekijk hier de vorige 'dansjes' van Theresa May: