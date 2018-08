Telefoon strooit (even) roet in eten bij deal VS en Mexico

De Verenigde Staten en Mexico hebben hun ruzie over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta bijgelegd en een nieuw akkoord aangekondigd. Toch leek een telefoon nog roet in het eten te strooien. Trump wou voor het oog van de camera’s bellen met zijn Mexicaanse collega Enrique Peña Nieto, maar dat liep niet van een leien dakje.

Na wat gesukkel en met hulp van een medewerker lukte het Trump dan toch om Nieto aan de lijn te krijgen.

"Dit is een grote dag voor handel", zo verklaarde Trump vanuit 'The Oval Office' in het Witte Huis. "Dit is echt een zeer goed akkoord voor onze twee landen", zo kondigde hij het akkoord met Mexico aan. De doorbraak betekent voor de Amerikaanse president meteen het einde van het door hem zo fel bekritiseerde Nafta. "Ik ga de bestaande deal beëindigen", klonk het.

Canada

Peña Nieto sprak in het telefoongesprek met Trump de wens uit om het nieuwe akkoord zo snel mogelijk uit te breiden naar Canada. Trump bevestigde dat hij "zeer binnenkort" de Canadese premier Justin Trudeau zal contacteren om gesprekken op te starten, maar hij sloot wel niet uit dat die onderhandelingen uiteindelijk zouden uitmonden in een "afzonderlijk akkoord" met Ottawa.

Nafta, dat in 1994 in werking trad, is één van de grootste vrijhandelsakkoorden ter wereld. De voorbije jaren had Trump het akkoord verscheidene keren in vraag gesteld omdat het in het nadeel van de Amerikaanse arbeiders zou zijn.