De politie in Parijs heeft beelden verspreid van een man die in brand schiet omdat hij tegelijk getaserd en bespoten wordt met pepperspray. Het incident vond plaats in 2013, maar de politie geeft de beelden pas nu vrij. Over het incident is verder weinig informatie, maar de beelden zijn schrikwekkend. De politie verklaart nu wel dat de man geen verwondingen overhield aan het incident.