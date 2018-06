De Rode Duivels-fans in Rusland zijn klaar voor de wedstrijd in Tunesië. De officiële supportersvereniging ‘Fanclub 1895’ deelde deze video op Twitter. De sfeer zit duidelijk goed in de straten van Moskou!

#REDTOGETHER



Everywhere wo go !

People want to know !

Who we are !

Where we come from !

So we tell them !

We're from #Belgium !

Pretty pretty #BEL



@BelRedDevils#WorldCup #BELTUN pic.twitter.com/djpErV5XkI