Superheld (4) geeft eten aan daklozen

Een vierjarige ‘superheld’ uit Birmingham in de Verenigde Staten geeft eten aan de daklozen. Gewapend met zijn rode cape en kippenburgers gaat hij wekelijks op pad om de daklozen in zijn dorp te voorzien van eten. “Wees lief voor elkaar”, is zijn boodschap tijdens het uitdelen.

Waarom hij het doet? “Het voelt gewoon als het juiste om te doen”, zegt de vierjarige. Hij begon nadat zijn vader hem vertelde over de daklozen.

Donaties

Ondertussen werkt de fastfoodketen Burger King al samen met Austin. Zij geven hem zo veel kippenburgers als ze kunnen. Vele andere mensen hebben ook al geld aan zijn goede doel gedoneerd, zodat hij ook in de toekomst kan blijven rondgaan met eten.