Prachtige beelden uit Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona. Kirby Chambliss, een Red Bull Air piloot, vloog er tussen heel wat luchtballonnen. Gisteren was het nationale luchtballondag in de Verenigde Staten en de piloot besloot om die in stijl te vieren.

Enkele tientallen luchtballonnen stegen op vanop de landingsbaan in zijn tuin. Nadien toonde Chambliss zijn vliegkunsten: hij maakte salto’s en vloog heen en weer tussen de luchtballonnen.