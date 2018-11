Streakende student valt Gentse aula binnen

Niet alleen in het voetbal zijn er streakers, ook de UGent kreeg er recent eentje over de vloer. Terwijl een prof een uitleg deed over het Hoger- en Lagerhuis in Engeland spurtte plots een man met kleren in de hand de prof voorbij. Onmiddellijk gevolgd door een naakte man die zijn kleren terug wou. Het volle auditorium was even met stomheid geslagen, maar trakteerde de streaker vervolgens op een daverend applaus.

De naakte man in kwestie is Yuri Debouvry, de student achter The Monkey Diet, een vlog op Facebook waarin Debouvry en zijn vrienden fratsen uithalen. De vlog houdt ergens het midden tussen studentengrappen en verborgen camera, maar dan wel bij momenten behoorlijk gewaagd. The Monkey Diet kwam voor het eerst in de spotlights met een filmpje over de gefrustreerde fietsers. Toen reed Debouvry met zijn fiets recht de Leie in ter hoogte van de Sint-Michielshelling.