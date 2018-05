In Antwerpen is heel wat ophef over een nieuw kunstwerk dat gebouwd wordt in het Middelheimmuseum. Het gaat om een beeld van een naakte man in acrobatische houding, met een nogal opvallend erectie. Het beeld zorgt bij een aantal wandelaars voor geschokte reacties. Dat meldt ATV.

Het museum heeft wel al aangegeven duidelijke aanwijzingen te plaatsen voor bezoekers die het expliciete werk liever niet aantreffen tijdens hun wandeling.