Standbeeld Jezus zorgt voor wifi

In Swiebodzin, in het westen van Polen, zijn er twaalf antennes op de top van een standbeeld van Jezus Christus gezet. Ze werden verstopt in de kroon van Jezus en zenden wifisignalen uit.

De antennes moeten het hele Poolse dorp van wifi voorzien, maar niet iedereen is er tevreden mee. Sommige inwoners vinden het standbeeld te modern en vragen zich af waarom er niet op een ander standbeeld of gebouw antennes geïnstalleerd zijn.

52 meter hoog

Het standbeeld van Jezus in Swiebodzin is het grootste Jezusstandbeeld ter wereld. Het is zo’n 52 meter hoog. Er werd vijf jaar aan gebouwd. De kostprijs, anderhalf miljoen dollar, werd gefinancierd door de omwoners door donaties.