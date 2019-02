12.500 feestvierders hebben zich gisteravond in Antwerpen volledig laten gaan op het grootste après-skifeestje van het land. De Moosebar XXL in het sportpaleis was gisterenavond goed voor liters bier, schnaps én vooral veel schlagermuziek van onder andere de Romeo's.

Wie après-ski zegt, zegt lederhosen. Stijlvol is het wel, maar niet altijd even gemakkelijk om mee naar het toilet te gaan, zo blijkt. Een inventieve fan heeft misschien wel een oplossing gevonden.