In Rusland aan de Zwarte zee werd dit weekend een spectaculaire waterhoos opgemerkt. Mensen die op vakantie waren in de baai van Gelendzhik aan de zuidkust van Rusland, konden het fenomeen op beeld vastleggen. Zo'n waterhoos is een wervelende kolom van lucht en water, een zelden gezien fenomeen in dit deel van de wereld.