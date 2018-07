In San Xose de Ribertame, een Spaanse stad in Galicië, wordt jaarlijks het Romeria de Santa Marta-festival gehouden. Tijdens het festival gaat ook een pelgrimstocht door. Daarbij worden mensen, die dit jaar een bijna-doodervaring gehad hebben, rondgedragen in open kisten.

De mensen tonen zo hun dankbaarheid aan Santa Marta, de patroonheilige van de herrijzenis. Sommigen vragen om de genezing van hun ernstige ziekte.

Het ritueel bestaat al sinds 1700 en gaat elk jaar door op 29 juli.