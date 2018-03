Snelheidsrecord verbroken in vliegpak

Richard Browning, ook wel eens de echte ‘Iron Man’ genoemd, heeft opnieuw een record gebroken in zijn vliegpak. Deze keer maakte hij zichzelf vast aan de snelste death ride ter wereld, de ‘Velocity’.

De Brit Browning is de eigenaar van Gravity Industries. Met zijn bedrijf ontwierp hij het snelste vliegpak ter wereld. Vorig jaar haalde hij het snelheidsrecord met zo’n pak met 51 km/u. Afgelopen maandag verbrak hij dat record, nadat hij zich vasthechtte aan de ‘Velocity’, een death ride in Wales in Groot-Brittannië. Het is de langste death ride van Europa en de snelste ter wereld.

“Wanneer je langs de lijn omhoog vliegt, heb je zelf alles onder controle en als ik het vermogen uitschakel, dan rol ik meteen terug”, zegt Browning. “Toen kwam ik aan de top aan. Ik draaide me om en dan kwam het puur neer op de zwaartekracht. In het afdalen kon ik enkel manoeuvreren."