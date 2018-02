Sinaasappels vliegen door de lucht in Italië

In het Italiaanse stadje Ivrea werd vandaag een speciaal gevecht gehouden. Verschillende teams namen het er tegen elkaar op en smeten letterlijk met sinaasappels naar elkaars oren.

In de carnavalsperiode vindt in Ivrea ‘la battaglia delle arance’ plaats: het plaatselijke carnaval in een uniek jasje. Negen teams nemen het tegen elkaar op in een sinaasappelgevecht, waarbij de deelnemers in een middeleeuws kostuum met sinaasappels naar elkaars hoofd smijten. Geen gemakkelijke klus naarmate het gevecht vordert, aangezien de straten steeds meer glibberig worden.