Selfie op je koffie nu ook in ons land

In een koffiezaak in Antwerpen kan je een cappuccino bestellen met een foto van jezelf erop. Het is de eerste koffiezaak in Vlaanderen waar je zo’n ‘selfieccino’ kan bestellen.

Geen bloem of leuk figuurtje op je cappuccino in de koffiezaak O-Cortado in Antwerpen, maar wel een selfie. Als eerste in Vlaanderen hebben ze een speciale printer geïnstalleerd in hun zaak. Om een foto op de koffie te printen, maken ze eerst een cappuccino met een dunne melkschuimlaag.

De printer legt daarna een dun laagje koffiepoeder op het schuim. Volgens de eigenaars verandert de koffie niet van smaak door het extra poeder. Na veertig seconden is de selfieccino al klaar.

De Antwerpse koffiezaak is de eerste bar in Vlaanderen waar je zo’n selfieccino kunt krijgen. “Het is ontstaan in de Verenigde Staten en we hebben het concept leren kennen via YouTube”, zegt een van de uitbaters Yassin Chihi. “De klanten zijn dolenthousiast. Kindjes kunnen ook kiezen voor een chocolademelk met een selfie.”

Biologisch

“De ‘O’ in de naam van de zaak, O-Cortado, staat voor ‘organic’”, zegt de andere uitbater Robert Tirziu. “Alle producten die er dus verkochten worden, zijn biologisch en fair trade.” Een cortado is trouwens de lievelingskoffie van de uitbaters. Het is een espressoshot met melk.

De zaak is een goeie week open en de vraag naar selfieccino’s is groot. “Vorige week hadden we nog een koppeltje dat ruzie had. De jongen had daarom ‘sorry’ op zijn cappuccino laten printen om het goed te maken”, zegt Tirziu nog.