Voor de Turkse kust hebben duikers een scheepswrak teruggevonden dat 3.600 jaar oud zou zijn. Het schip, dat veertien meter lang is, ligt vol met schelpen en planten. Archeologen spreken van een grote doorbraak.

Het schip zou in 1600 voor Christus onderweg geweest zijn naar het Griekse eiland Kreta, maar gezonken zijn in een storm. Het werd teruggevonden door een gespecialiseerd onderzoeksteam van de Universiteit van Antalya, in het zuiden van Turkije.