Schauvliege steekt handen uit mouwen… en in koe

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) gaat wel heel ver om landbouwstages te promoten. Gisteren stak Schauvliege de handen uit de mouwen op een veebedrijf in Boekhoute. Ze voederde de kalfjes, kuiste de stallen en stak bovendien haar arm in de vagina van een koe, om zo een ontsmettende bolus aan te brengen in een pas bevallen dier.

Nog nooit een minister zo ver zien gaan in het kader van de landbouwstages van @Boerenbond als @JokeSchauvliege. pic.twitter.com/PUYYdfa9Eb — Landbouwleven (@Landbouwleven) 28 augustus 2018