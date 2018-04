'Schaduwman' geeft vrouwen veilig gevoel

Een Japans bedrijf heeft een oplossing gevonden voor vrouwen die zich niet veilig voelen wanneer ze alleen thuis zijn. Een mannelijke schaduw moet ervoor zorgen dat dieven niet durven binnenkomen.

In de Japanse hoofdstad Tokio wonen zo'n 1,4 miljoen vrouwen alleen, maar die voelen zich vaak niet veilig in hun eigen huis. Een Japans bedrijf bedacht daarom de 'schaduwman', die moet vrouwen een veiliger gevoel geven.

Via een app op hun telefoon kunnen vrouwen bewegingen kiezen en die worden dan geprojecteerd op hun gordijn. Op die manier lijkt het alsof er een man in het huis aanwezig is.

Verschillende bewegingen

De bewegingen variëren enorm, zo kunnen de vrouwen kiezen tussen een man die aan het lezen is, aan het boksen is of met een honkbalknuppel slaat. Het bedrijf werkt intussen wel aan extra bewegingen zodat inbrekers niets doorkrijgen.