Russen zonnen in de sneeuw

Opvallend beeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Daar zijn nu al mensen aan het zonnen, terwijl het er nog steeds vriest. De echte doorzetters nemen zelfs al een plons.

In Sint-Petersburg ligt de temperatuur nog steeds onder het vriespunt, maar daar lijken heel wat Russen zich niets van aan te trekken. Ze verzamelen allemaal op het beste plaatsje om te zonnebaden. En dat gebeurt ook al meteen in zwembroek en badpak.

Plons in het water

De echte doorzetters laten het niet alleen bij zonnen, maar nemen ook een plons in het ijskoude water. Ze maakten een gat in het ijs omdat het water nog volledig bevroren was.

Toch laten nog heel wat mensen het zonnebaden aan zich voorbij gaan, zij houden het bij een dikke winterjas en muts.