Ruim 5.000 ijsberen wagen zich in de zee

In Oostende hebben meer dan 5.000 moedige ijsberen zich deze middag in de zee gewaagd voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik. De dappere duikers trotseerden een temperatuur die schommelde rond de zes graden. Wie zich inschreef, kon ook vijf euro schenken aan het goede doel. Dit jaar werd er gedoken voor SOS Kinderdorpen.

Ieder jaar komen duizenden mensen samen op het strand van Oostende om het nieuwe jaar letterlijk fris in te duiken. En ook dit jaar kwamen er weer massaal veel mensen op af, iets meer dan 5.000 volgens de officiële inschrijvingen. Verkleed en opgewarmd renden ze omstreeks 15 uur het water in, om zich vaak nadien terug warm te drinken met een jenever of een chocolademelk.