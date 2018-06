In Groot-Brittannië wordt vandaag de verjaardag van de Queen gevierd. Dat gebeurt twee keer per jaar. Op 21 april, wanneer de Queen echt jarig is, en vandaag tijdens haar officiële verjaardag. De Queen en haar familie begroet naar goede gewoonte de fans op het balkon, al was het dit jaar niet de Queen maar haar achterkleinkinderen die de show stalen.