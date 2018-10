Rolls Royce Muhammad Ali geveild in Knokke

Het Britse veilinghuis Bonhams organiseert vrijdag voor het zesde jaar op rij een oldtimerveiling op de Zoute Grand Prix in Knokke. De meest opvallende wagen in de veiling is een Rolls-Royce Silver Shadow Convertible uit 1970 die zes jaar lang toebehoord heeft aan de Amerikaanse bokslegende Muhammad Ali.

De wagen wordt verkocht zonder minimumprijs en zou volgens Bonhams 40.000 euro tot 60.000 euro kunnen opbrengen.

Andere blikvangers in de veiling zijn onder meer een Aston Martin DB4 'Series V' Vantage Sports Saloon uit 1962, die naar schatting 950.000 euro tot 1,25 miljoen euro kan opbrengen, een Ferrari 250 GT Series II Pininfarina Coupé Coachwork by Pininfarina uit 1960, die naar schatting 600.000 euro tot 800.000 euro zou opbrengen, en een Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este Coupé uit 1951, die geschat wordt op 700.000 euro tot 800.000 euro.