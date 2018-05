Rolls Royce brengt SUV op markt

De eerste SUV van het Britse luxemerk Rolls Royce is een feit. De Cullinan moet volgens de autobouwer voldoen aan de vraag van haar jongere klanten.

De SUV is een monster. De V12-motor levert een slordige 571 pk en een trekkracht van 850 Nm. De Cullinan is 5,34 meter lang en 2,16 meter breed. Dat brengt een gewicht van 2.660 kilogram met zich mee en dat resulteert in 15 liter verbruikte brandstof per 100 kilometer.

Luxe

De Cullinan zou niet van Rolls Royce komen als dat niet allemaal gepaard gaat met de nodige luxe. Een prachtige inrichting biedt je voldoende beenruimte en wie wil kan een champagne- en whiskybar achteraan laten bijplaatsen.

De auto brengt wel een prijskaartje met zich. Volgens Rolls Royce zal de ‘gemiddelde koper’ zo’n 335.000 euro betalen. De eerste modellen zouden eind dit jaar al op onze wegen moeten rijden.