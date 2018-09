In het noordwesten van China is bijna 2.700 hectare van rode pepers geoogst. De streek is ideaal voor het kweken van pepers. Ze telen daar een twintigtal soorten. Alleen al in de stad Anjihai, leven meer dan 2000 gezinnen enkel en alleen van pepers. Het grootste deel van de oogst van Spaanse pepers wordt gebruikt om chilisaus te maken.