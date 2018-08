Robots geven beste van zichzelf in Peking

Robots die schrijven of basketbal spelen? Op de World Robot Conference in het Chinese Peking zie je ze allemaal. De meest populaire robot op de beurs is degene die cocktails shaket. In amper een minuut tijd serveert hij je een heerlijke cocktail. Wie hem in huis wil halen, moet er wel 260.000 euro voor overhebben.

Een andere publiekstrekker is de levensgrote replica van een Chinese NBA-basketbalster Yao Ming. Hij entertainde de bezoekers door balletjes in de ring te gooien. De muziek werd verzorgd door een band van robots.

China is nog altijd één van de grootste markten ter wereld voor industriële robots. De vraag naar allerlei robotvarianten blijft voortdurend stijgen. Geen wonder dus dat de World Robot Conference in Peking plaatsvindt. Vijf dagen lang, van 15 tot en met 19 augustus, zullen meer dan 300 experts en ondernemers hun werk tonen.