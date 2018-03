Rivier kleurt groen in Chicago

In de Amerikaanse stad Chicago is de rivier groen gekleurd ter ere van Saint Patrick’s Day. Het is al het 55ste jaar op rij dat ze er de rivier ‘verven’. Het ziet er misschien wel vervuilend uit, maar volgens de organisatoren is de verf niet schadelijk voor het milieu.

De traditie begon een halve eeuw geleden, wanneer lokale loodgieters voorstelden om een verfmiddel te gebruiken waarmee zij lekken opsporen in grote gebouwen om de Chicago River groen te kleuren. De samenstelling van dat middel is tot op vandaag een geheim.

De organisatoren zeggen wel dat de verf milieuvriendelijk is, ondanks het feit dat medewerkers vaak nog dagen het middel uit hun haar moeten wassen.

De rivier zal maximaal nog drie dagen groen blijven.