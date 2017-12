Raket zorgt voor spektakel in de lucht

Inwoners van Los Angeles en San Diego werden gisteren opgeschrikt door een mysterieus licht aan de hemel. Velen dachten dat het een ufo was, maar eigenlijk ging het om een raket van het bedrijf SpaceX.

De brandweer van Los Angeles stelde al snel de ufojagers gerust. Het ging om een Falcon9-raket van SpaceX die gelanceerd werd van op Vandenberg Air Force Base. Aan boord waren tien communicatiesatellieten die met succes in een baan om de aarde gebracht werden.

De lancering zorgde wel voor een uniek schouwspel die over honderden kilometers te zien was. De lancering vond plaats om 17.27 uur. De zon was net onder gegaan, maar verlichtte wel nog het condensspoor van de raket. De baas van SpaceX, Elon Musk, kon er alleszins zelf mee lachen. Hij tweette de beelden met de tekst “Nuclear alien UFO from North Korea”.