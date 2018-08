Je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat. In Groot-Brittannië is dit weekend een grasmaaierrace gehouden. De race bestond uit 430 rondjes en duurde maar liefst 12 uur.

De grasmaaierrace wordt al sinds 1973 elk jaar georganiseerd en wint steeds meer aan populariteit. Dit jaar hebben er meer dan 1.000 toeschouwers de race bijgewoond.