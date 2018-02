Race met tractors en geweren in sneeuw

Tractoren in plaats van ski’s, en paintballgeweren in plaats van gewone geweren. In Wit-Rusland vond zaterdag voor het eerst een biatlon plaats met tractoren.

Het evenement vond plaats in Grodno in het noordwesten van het land. De teams moesten met drie verschillende tractoren rijden, allemaal van de lokale tractorfabrikant Smarhon.

De deelnemers moesten een parcours afleggen met hun tractor en doelwitten neerschieten, net zoals de biatlon op de Olympische Winterspelen. Een rondje was 650 meter, maar als ze een doelwit niet konden neerschieten, moesten ze nog strafronde van 300 meter afleggen.

Olympische Spelen

Ze moesten vriestemperaturen trotseren, want het was er -16 graden. Volgens de organisatoren was het evenement ter ondersteuning van hun sporters op de Spelen in Pyeongchang. Honderden mensen zakten ondanks de koude af naar het parcours om de tractoren aan te moedigen.