De Britse prins George blaast vandaag vijf kaarsjes uit. Kensington Palace heeft een nieuwe foto gedeeld van de jongeman. George is uitgegroeid van een schattige baby tot een guitige kleuter. Een overzicht.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages



@mattporteous pic.twitter.com/KJ4c73ospG