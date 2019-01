Primeur: haaien 'wandelen' in Antwerpse zoo

En dan nog een primeur. In de zoo van Antwerpen zijn voor het eerst epaulethaaitjes geboren, ook wel wandelende haaien genoemd. beeld Er zijn vier jongen, nauwelijks 10 centimeter groot. En ze stellen het goed.

De epaulethaai komt voor in ondiepe tropische wateren rond Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. Het is een ongevaarlijke haaiensoort en vrij klein. Ze worden maar één meter groot. Ze zijn bruin van kleur en hebben een grote zwarte vlek achter elke borstvin om roofdieren te misleiden.

Nog opvallend: Het is één van de enige vissen die over de bodem kan wandelen op zijn vinnen. De vis scharrelt graag in poeltjes rond op zoek naar krabben en garnalen. Maar als een poel bij eb droogvalt, wandelt hij bij wijze van spreken naar het volgende poeltje voor eten

De babyhaaitjes zitten voorlopig in een apart bassin omdat de grote vissen hen anders opeten. Pas over een dik half jaar worden ze voorgesteld aan het grote publiek.