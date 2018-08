Premier May doet dansje in Zuid-Afrika

De Britse premier Theresa May heeft zich van haar vrolijkste kant laten zien tijdens een staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Bij een bezoek aan een school werd ze begroet door een groep dansende leerlingen, en ook May haalde haar beste danspasjes boven.

In een speech na het moment greep ze nog even terug naar het gedans: “Mag ik alle jonge mensen bedanken die me buiten verwelkomd hebben?"

Daarnaast maakte ze bekend dat ze de ‘Chevening-beurs’ zal uitbreiden die Afrikaanse jongeren de kans moet geven om te komen studeren aan de beste universiteiten in het Verenigd Koninkrijk.