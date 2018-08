In Yuncheng City, in het noorden van China, kleurt een zoutmeer alle kleuren van de regenboog. Door de hitte zijn er meer algen en kleine kreeftjes in het meer, en zo wordt het water rood en paars. Hoe warmer het is, hoe feller de kleuren zijn.

Het meer is een van de drie grootste zoutmeren ter wereld, naast het Great Salt Lake in Utah (Verenigde Staten) en Lake Kuchuk in Rusland.