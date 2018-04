Prachtig: 'ijsbergen' op meer in China

Prachtige beelden uit China: door een uitzonderlijk natuurfenomeen zijn ‘ijsbergen’ ontstaan op een bevroren meer. Sommigen zijn maar liefst tien meter hoog.

Terwijl vele andere regio’s in China al genieten van mooi lenteweer, is het aan het Ulungurmeer in het noordwesten van het land nog ijskoud. De laatste dagen stond er bovendien nog een bijzonder sterke wind, waardoor de massa’s ijs ontstonden. Met de opkomende zon, blonk het ijs zoals enorme kristallen.

Uitzonderlijk

Het natuurfenomeen doet zich niet elk jaar voor. Toeristen en fotografieliefhebbers snelden zich dus naar het meer om het unieke spektakel vast te leggen.