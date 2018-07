In China is het modderige water van de Gele Rivier gebotst met het helder blauwe water van de Bohai Zee. Dat levert prachtige beelden op. Toeristen en Chinezen varen langs de scheidingslijn alsof het een attractie is. De botsing is een jaarlijks terugkerend fenomeen in het overstromingsseizoen tussen juli en oktober.