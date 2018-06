Politiehond reanimeert 'dode' baasje

De video van een hond die zijn baasje reanimeert gaat viraal op het internet. Poncho is een Spaanse politiehond en hij voerde zijn kunstje uit om kinderen warm te maken voor eerste hulp. Belangrijk detail: het hele optreden was in zijn scène gezet: de agent deed maar alsof hij een hartaanval kreeg.

De beelden van de ‘reanimerende’ hond zijn in vier dagen tijd al meer dan twee miljoen keer bekeken. Het was de politie van Madrid zelf die de beelden van hun “held” deelde op hun Twitteraccount.

(Lees verder onder de tweet)

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) June 22, 2018

In het echte leven kan de acht jaar oude cocker spaniel niemand reanimeren, voegt de politie wel nog toe. Met zijn act wou hij op een grappige manier aan kinderen uitleggen dat hartmassages levens kunnen redden.