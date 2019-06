In het zuiden van Californië heeft het politiekantoor het nieuwste teamlid voorgesteld in het Huntington Park. RoboCop zal vanaf nu in het park patrouilleren en de politie voorzien van 360 graden videobeeld. Zo spaart de politie tijd en mankracht uit die het aan andere taken kan spenderen.

En er is goed nieuws voor de fans van de nieuwe rekruut. @HPRoboCop heeft zelfs zijn eigen Twitterpagina.