De politie van Jefferson County in de VS heeft op Facebook een opmerkelijke video gepost. De beelden tonen wat er kan gebeuren als je je autodeur openlaat in berengebied.

Met een touw opende een van de agenten de auto vanop afstand, om zo de beer uit de auto te verlossen. Hij slaagde in zijn opzet, maar voor het interieur van het voertuig kwam alle hulp te laat. De ravage was compleet.