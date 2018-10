Agenten in de Amerikaanse staat Californië hebben een weggelopen zwijn gevangen. Op zich niets speciaals aan de hand, ware het niet dat ze het beest lokten met chips.

Het grote dier werden gespot in een wijk in San Bernardino, en gelukkig had het dier veel honger. De chips werd ingezet als lokmiddel en na een korte tocht kon het dier gevangen worden en terug naar huis worden gebracht.