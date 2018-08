De Russische president Vladimir Poetin is momenteel op vakantie in Siberië. Naar goede gewoonte hield Poetin daar ook een fotoshoot. In tegenstelling tot andere jaren deed hij die niét in ontbloot bovenlijf.

Poetin ontspant in de natuur, samen met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en Alexander Bortnikov, de topman van de geheime Russische dienst. Op de beelden zien we de Russische president bessen plukken, nordic walken, en jagen op rendieren.