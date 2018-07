Piramide gemaakt uit 500.000 rozen

In Pedro Montayo in Ecuador staat een piramide van 500.000 rozen. Ze is meer dan 1.100 vierkante meter groot en weegt 30 ton. Daarmee probeert men het wereldrecord te breken. Het team van Guinness World Records zal daar deze week over beslissen.

Elke rozenknop werd met de hand geplaatst door vrijwilligers die 24-uurshiften draaiden. De opbouw van de piramide duurde zes dagen. Volgens de organisatoren werd er meer dan 500.000 dollar aan uitgegeven.

Frankfurt

Het huidige wereldrecord staat op naam van de Duitse stad Frankfurt. Zij bouwden in 2005 een constructie met 170.000 bloemen.