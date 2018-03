Pinguïnjong in zoo sterkt goed aan

Een pinguïnjong in de zoo van Brookfield, in de buurt van Chicago in de Verenigde Staten, sterkt goed aan, een maand na de geboorte. Verzorgers moeten de pinguïn met de hand voederen en hem iedere dag drie keer wegen om te zien of hij voldoende aansterkt.

Iedere morgen controleren de verzorgers of de Humboldtpinguïn voldoende verdikt is in de laatste 24 uur. Na iedere voedingssessie wordt de pinguïn opnieuw gewogen om te zien hoeveel haring en spiering het diertje gegeten heeft.

Volgende maand, wanneer het jong dus twee maanden oud is, zal het vervellen uit zijn donsveren en een jong pluimenkleed krijgen. Daarna zal hij voor het eerst in een ondiepe poel mogen zwemmen.