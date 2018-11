Bei Bei, een driejarige panda uit de zoo van Washington DC in de Verenigde Staten, heeft genoten van de eerste sneeuwval van het seizoen. Op beelden is te zien hoe de panda door de sneeuw rolt en tuimelingen maakt.

Bei Bei is de jongste panda in de Smithsonian's National Zoo. Volgend jaar, als hij vier is, zal hij naar China verhuizen.