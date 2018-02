Paardrijden zonder paard? Het kan

Op de paardenbeurs in Flanders Expo in Gent kunnen kinderen vandaag voor het eerst ook paardrijden zonder paard. ‘Hobbyhorsing’ heet dat en eigenlijk is het een hindernissenparcours afleggen met een stokpaard tussen je benen. Het klinkt gek, maar in Finland is het een echte sport en een rage bij tieners.

Hobbyhorsing is iets tussen paardrijden en hordenlopen. Op een stokpaard leg je verschillende onderdelen van de paardensport af, van jumping tot dressuur. Een Gentse school mocht het vandaag al eens uitproberen in een soort estafettespel.

Kampioenschap

Bij ons is het nu nog een kinderspelletje op de paardenbeurs, maar in Scandinavische landen wint de sport aan populariteit. In Finland zijn er ongeveer 10.000 beoefenaars en vindt er jaarlijks een kampioenschap plaats.

Het is er erg populair bij tienermeisjes. Wat er misschien uitziet als een spelletje, nemen ze bloedserieus. Ze geven hun stokpaarden zelfs namen.