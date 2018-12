Oostenrijkse vrouw versiert huis met half miljoen kerstlichtjes

Een vrouw uit Oostenrijk is wel heel grote fan van Kerstmis. Ze heeft haar huis versierd met meer dan een half miljoen lichtjes en ruim honderd opblaasfiguren. De vrouw begon acht jaar geleden met haar excentrieke hobby en het wordt alleen maar erger. Fans komen zelfs vanuit Finland en Slowakije om de kerstversiering te bewonderen. En niet alleen de bezoekers zijn blij met de hobby van de vrouw, ook de elektriciteitsleverancier is opgetogen want de elektriciteitsfactuur loopt al snel op tot tweeduizend euro.