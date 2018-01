Oostenrijker stunt met MTB op skipiste

Vanaf zaterdag vindt in Oostenrijkse Kitzbühel de wereldberoemde downhill skiwedstrijd plaats. Als voorsmaakje raasde de Oostenrijker Max Stöckl op zijn mountainbike al de wereldberoemde maar vooral beruchte skipiste Streif op de Hahnenkamm naar beneden. En dat leverde spectaculaire beelden op.

Stöckl haalde 106 kilometer per uur op de 3.312 meter lange helling van gemiddeld 27 graden. Hij plaatste daarvoor spikes van anderhalve centimeter op zijn banden. Stöckl haalde in december 2016 al 167,6 kilometer per uur op zijn fiets, goed voor het wereldrecord.

Beelden: Red Bull Media