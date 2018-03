In Oost-Europa ligt er op heel wat plaatsen oranje sneeuw. Het is Saharazand dat overgewaaid is. Door stormen in de Saharawoestijn in Afrika is het zand de lucht in gegaan en over de Middellandse Zee gevlogen. Daarna heeft het zich vermengd met sneeuw en zo op de grond terecht gekomen. Het skigebied in Sotsji ziet daarom helemaal oranje.