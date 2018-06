Niet alleen bij ons is de WK-gekte volledig losgebarsten. Ook deze panda’s in een Chinese zoo zijn verzot op voetbal, al gaat dat er wel een pak minder actief aan toe dan in Rusland. De dieren kregen speciaal voor de gelegenheid een aantal ballen en een afgebakend veld, maar hadden blijkbaar niet veel zin om competitief te zijn. De dieren kropen liever in de manden die als goal moesten dienen.